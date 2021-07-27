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Dünya
Haber Giriş: 27.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Prof. Dr. Uğur Şahin: Üçüncü doz şart değil

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Prof. Dr. Uğur Şahin: Üçüncü doz şart değil

AMERİKAN Wall Street Journal gazetesine açıklamalarda bulunan BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, üçüncü doz aşının şu aşamada gerekli olmadığını söyledi.

Bazı kişilerde aşılamadan 7 ay kadar sonra antikor seviyelerinde düşüş gözlemlendiğini teyit eden Şahin, yine de koruyuculuğun sürdüğünü belirterek, şu an için üçüncü bir doza ihtiyaç olmayabileceğinin altını çizdi. Öte yandan Şahin, yeni varyantlara karşı koruyuculuğun düşük kaldığını da kaydetti. Şahin’in açıklamaları, İsrail’de ocak ayında aşılananların mayıstakilere göre koronaya yakalanma ihtimallerinin 3 kat daha fazla olduğunu gösteren çalışma sonrası geldi.

TARTIŞMA SÜRMELİ

İsrail’de risk gruplarına üçüncü dozun önerilmesine ilişkin Şahin, sadece bu ülkeye bakarak genel bir tavsiye verilemeyeceğini söyleyerek, “Bu tartışma bizsiz devam etmeli” ifadesini kullandı. Halihazırda aşıların yalnızca hükümetlere satılabildiğine de dikkat çeken Prof. Şahin, ”Hükümetler üçüncü doz için kendileri karar vermeli. Fakat eğer aşı serbest pazara çıkarsa o zaman herkes kendi kararını kendi verecek” dedi.

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