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Prigojin’nin evine düzenlenen baskında çıkanlar şoke etti: Düşmanlarını kopmuş kafalarını tablo yapmış

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#Yevgeny Prigojin#Wagner#Rusya
Prigojin’nin evine düzenlenen baskında çıkanlar şoke etti: Düşmanlarını kopmuş kafalarını tablo yapmış
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 12:20

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Wagner'in kayıp lideri Yevgeny Prigojin’nin nerede olduğunu açıklarken, Rus medyası Prigojin’nin evine yapılan baskının görüntülerini yayınladı.

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Geçtiğimiz hafta paralı asker grubu ile yürüyüşe çıkan ve Rusya'nın askeri kanadına karşı 'isyan' çağrısında bulunan Yevgeny Prigojin’nin nerede olduğu sorusu günlerdir dünya gündeminden düşmüyor.

LUKAŞENKO AÇIKLADI: PRİGOJİN ST.PETERSBURG'DA

Merak edilen sorunun cevabını bugün isyan girişiminin bastırılmasında aracı olan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko verdi. Düzenlediği medya günü kapsamında basın mensuplarıyla buluşan Belaruslu lider, Wagner’in bir Rus şirketi olduğunu, liderinin nerede olduğu sorusunun kendisine sorulmaması gerektiğini belirterek, “Bu bir Rus şirketi. Dolayısıyla bu soru kesinlikle benim için değil. Bildiğim kadarıyla Wagner askerleri kamplarında. Prigojin'e gelince, o St. Petersburg'da. Belarus topraklarında değil” dedi.

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Kremlin ise Wagner şefinin hareketlerini n takip edilmediğini açıkladı.

Prigojin’nin evine düzenlenen baskında çıkanlar şoke etti: Düşmanlarını kopmuş kafalarını tablo yapmış

RUS MEDYASI EVİNE DÜZENLENEN BASKININ GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

Wagner'in başarısız isyanı sonrası Rus hükümeti Prigojin'in tüm izlerini silmeye çalışıyor. Wagner destekçisi medya kuruluşları bir bir kapatılırken, Rus İzvestia gazetesi Prigojin'in evine düzenlenen baskının görüntülerini yayınladı.

Baskının görüntüleri bugün Batı medyasında büyük yankı uyandırdı. Prigojin'in ofisinin de yer aldığı özel mülke yapılan baskında 10 milyar Ruble para ve çok sayıda kutu ele geçirildi.

Prigojin’nin evine düzenlenen baskında çıkanlar şoke etti: Düşmanlarını kopmuş kafalarını tablo yapmış

KAN DONDURAN TABLO, PERUKLAR...

Prigojin'in malikanesinin çok lüks bir şekilde diyazn edildiği görülürken, evden çok sayıda silah ve tüfek çıktı. Ancak insanların ilgisini çeken asıl detay bir dolap içinde saklanan farklı renk ve modellerdeki peruklar oldu.

Prigojin’nin evine düzenlenen baskında çıkanlar şoke etti: Düşmanlarını kopmuş kafalarını tablo yapmış

Evde bulunan çerçeveli bir tabloda ise, Prigojin'in düşmanlarının kopmuş kafalarına ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf bulundu.
Prigojin’nin evine düzenlenen baskında çıkanlar şoke etti: Düşmanlarını kopmuş kafalarını tablo yapmış

Özel yüzme havuzu, helikopter pisti, sauna, spor salonu ve tıbbi muayenehane gibi özel bölümleri olan ultra lüks evde ayrıca Prigojin'in dua etmek için kullandığı özel bir ibadethane olduğu görüldü.
Prigojin’nin evine düzenlenen baskında çıkanlar şoke etti: Düşmanlarını kopmuş kafalarını tablo yapmış

ZAFER SÖZÜ VERMİŞTİ

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Yevgeny Prigojin son olarak yayınladığı sesli mesajında Rusya'ya adeta meydan okuyarak yeni zaferlerin sözünü verdi.

Başkent Moskova'ya başlattıkları silahlı ilerlemeyi “adalet yürüyüşü” olarak nitelendiren Prigojin, sesli mesajında "Adalet yürüyüşümüz, hainlerle mücadeleyi ve toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyordu. Bence bunu büyük ölçüde başardık" ifadelerini kullandı.

Wagner'in dağıtılıp dağıtılmayacağı sorusuna yanıt veren Prigojin, "Yakın zamanda cephede yakın zaferlerimizi göreceğinizden eminim" ifadelerini kullanarak, Wagner'in faaliyetlerinin devam edeceği sinyalini verdi.

Prigojin’nin evine düzenlenen baskında çıkanlar şoke etti: Düşmanlarını kopmuş kafalarını tablo yapmış

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#Yevgeny Prigojin#Wagner#Rusya

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