Prigojin Nijer’de Wagner’e iş arıyor

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Prigojin, Wagner’le bağlantılı Telegram gruplarında yayınlanan ses kaydında, darbeyi “Nijer halkının eski sömürgecilerinden kurtulma mücadelesi” olarak nitelendirirken, “Eski sömürgeciler Afrika uluslarını kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Bunu yapabilmek için de bu ülkeleri teröristler ve haydutlarla doldurarak güvenlik krizleri yaratıyorlar” dedi.

‘BİZ HALLEDERİZ’

Wagner grubunun en iyi yaptığı işin bu tür durumlarla başa çıkmak olduğunu söyleyen Prigojin, “Bin Wagner savaşçısı düzeni tesis edip, teröristleri yok edebilir. Onların barışçıl nüfusa zarar vermelerini engelleyebilir” ifadelerini kullandı. Prigojin’in mesajı, Kremlin’e yönelik başarısız kalkışmanın ardından Rusya’dan ayrılan paralı asker grubunun, Afrika’daki varlığını sürdürme niyetinin bir göstergesi olarak yorumlandı. Prigojin son olarak St. Petersburg’daki Afrika zirvesinde görülmüştü.

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AB: DARBEYİ TANIMAYACAĞIZ

AVRUPA Birliği, Nijer’de, Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman Tchiani liderliğinde yapılan ve Devlet Başkanı Muhammed Bazoum’un devrilmesiyle sonuçlanan darbeyle oluşturulan yönetimi tanımayacağını açıkladı.

İŞBİRLİĞİNİ KESİYORUZ

Darbeyi, Nijer’in cumhuriyetçi kurumlarının bütünlüğüne yönelik kabul edilemez bir saldırı olarak niteleyen AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ile Nijer arasındaki ortaklık ve işbirliğinin çeşitli yönleriyle etkileneceğini söyledi. Borrell, “Bu itibarla, bütçe desteğinin hemen durdurulmasının yanı sıra, güvenlik alanındaki tüm işbirliği faaliyetleri de derhal geçerli olmak üzere askıya alınmıştır” dedi. AB’nin, anayasal düzenin derhal yeniden tesis edilmesine yönelik çağrılarını yineleyen Borrell, Bazoum’un demokratik olarak seçildiğini ve Nijer’in meşru Devlet Başkanı olmayı sürdürdüğünü belirterek gecikmeksizin serbest bırakılması gerektiği mesajı verdi.