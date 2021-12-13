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Prensipte anlaştılar: Kuzey ve Güney Kore savaşı resmen bitiyor!

#Kuzey Kore#Güney Kore#SAVAŞ
Prensipte anlaştılar: Kuzey ve Güney Kore savaşı resmen bitiyor

Yıllardır batılı ülkelerin müdahaleleriyle de birlikte yılan hikâyesine dönen ve dünyanın savaş korkusu içinde yaşamasına neden olan Kuzey-Güney Kore düşmanlığı nihayet son buluyor. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore, Güney Kore, ABD ve Çin'in, Kore Savaşı'nın "resmen" sona erdiğinin duyurulması için prensipte anlaştığını söyledi.

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Doğu Asya'nın düşman kardeşleri Kuzey ve Güney Kore uzun yıllara yayılan düşmanlıklarına son vermek için yeni bir adım daha attı. Geçtiğimiz aylarda iki ülkenin kapalı tutulan iletişim kanallarının yeniden açıldığı duyurulmuş, bu da uzun süreli savaşın bitme yoluna girdiğinin işareti sayılmıştı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, yaptığı açıklamada savaşın tümden sona ermesi için atılan flaş adımı açıkladı.

Moon Jae-in, resmi ziyaret için bulunduğu Avustralya'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik herhangi bir yaptırımın kaldırılabilmesi için önce bu ülkenin nükleer silahlarından vazgeçmesi gerektiğini vurguladığını hatırlattı.

Moon, Kuzey Kore'nin görüşmelerin ön koşulu olarak, bu talepten vazgeçilmesini istediğini kaydetti.

Güney Kore Devlet Başkanı, "Bu nedenle, savaşın resmen sona erdiğine yönelik deklarasyonla ilgili bir tartışma veya müzakere için masaya oturamıyoruz. Görüşmelerin başlatılmasını umuyoruz" dedi.

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Moon, Kuzey Kore ile savaşın "resmen" sona ermesinden yana ve savaşı sona erdirmek için resmî bir açıklama yapmanın, Kuzey Kore'yi nükleer silahlarından vazgeçmeye teşvik edeceğini savunuyor.

Prensipte anlaştılar: Kuzey ve Güney Kore savaşı resmen bitiyor

'EVEREST'E TIRMANMAYA EŞ'

BBC Seul Muhabiri Laura Bicker, Moon'un beş yıllık görev süresinin Mart ayında sona ereceğine dikkat çekiyor ve onun daha önce Kore Yarımadası'nda barışın tesisi taahhüdünde bulunduğunu hatırlatıyor.

Laura Bicker, ''Moon, tüm tarafları masaya getirmeye çalışmaya devam edebilir ancak hepsinin ayrıntıları kabul etmesini sağlamak, Everest'e tırmanmanın diplomatik eşdeğeri olacaktır'' diyor.

Pyongyang yönetimi, ABD askerlerinin Güney Kore'de olmasını istemiyor. İki ülkenin her yıl düzenledikleri ortak askeri tatbikatlardan ve Kuzey Kore'ye ABD öncülüğünde uygulanan yaptırımlardan rahatsız.

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Prensipte anlaştılar: Kuzey ve Güney Kore savaşı resmen bitiyor

Kore Savaşı, 1950'de Komünist Kuzey'in 75 bin asker ile iki ülke arasında bugün sınır olan 38'inci paralel boyunca Güney'e saldırısı ile başlamıştı.

Takip eden aylarda Güney'i destekleyen Amerikalı birliklerin savaşa katılmasının ardından Çin ve Sovyetler Birliği tarafından desteklenen Kuzey'e bağlı birlikler geri püskürtülmüştü.

Kore Savaşı, 1953'te ateşkesle sonuçlanmış ve Kore Yarımadası ikiye ayrılmıştı. O zamandan beri teknik olarak savaşta olan Kuzey Kore, Çin; Güney Kore ise ABD tarafından destekleniyor.

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Prensipte anlaştılar: Kuzey ve Güney Kore savaşı resmen bitiyor

Savaşta beş milyon asker ve sivil hayatını kaybetmişti.

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#Kuzey Kore#Güney Kore#SAVAŞ

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