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Prensesle tanışmak istiyorum dedi, Japonya İmparatorluk Sarayına kaçak girdi!

#Japonya#Prenses Aiko#İmparatorluk Sarayı
Prensesle tanışmak istiyorum dedi, Japonya İmparatorluk Sarayına kaçak girdi

Japonya’da İmparatorluk Sarayı arazisine kaçak olarak giren şüpheli büyük paniğe yol açtı. Adam polisteki ifadesinde 20 yaşındaki Prenses Aiko ile tanışmak için eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

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Japonya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İsmi açıklanmayan 56 yaşındaki bir şüphelinin, güvenlik çemberini aşarak Tokyo'da bulunan İmparatorluk Sarayı arazisine kaçak olarak girmeyi başardığı ortaya çıktı.

Tokyo polisinden elde edilen bilgiye göre, dün sarayın Hirakawa-mon kapısı olarak bilinen giriş kısmından tırmanarak araziye giren erkek şahsın, güvenlik güçlerince fark edilmesinin ardından saat 05.00 civarında tutuklandığı bildirildi.

Şüphelinin polisteki ifadesinde, İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun tek çocuğu olan 20 yaşındaki Prenses Aiko ile tanışmak istediği için eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Prensesle tanışmak istiyorum dedi, Japonya İmparatorluk Sarayına kaçak girdi

İLK DEĞİL

Ocak ayında Japonya'da İmparator Naruhito ve aile üyelerinin yaşadığı Akasaka'daki İmparatorluk Sarayı içinde bulunan konut kompleksine izinsiz giren bir şüpheli imparatorluk muhafızları tarafından yakalanmıştı.

Normal şartlarda çok sıkı şekilde korunan ikametgaha, o esnada yakınında koruma bulunmayan konukevi üzerinden sızdığı belirtilen 29 yaşındaki şahsın, 2 saat sonra fark edildiği iddia edilmişti.

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Tutuklanan şüphelinin polise, "İmparatorluk ailesi üyeleri ile tanışmak istedim" dediği yerel basına yansırken, şahsın herhangi bir imparatorluk ailesi mensubu ile karşılaşıp karşılaşmadığına dair açıklama yapılmamıştı.

 

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#Japonya#Prenses Aiko#İmparatorluk Sarayı

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