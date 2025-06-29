×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Prenses’in oğluna tecavüz suçlaması

Güncelleme Tarihi:

#Cinsel İstismar#Norveç#Prenses Mette-Marit
Prenses’in oğluna tecavüz suçlaması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 07:00

NORVEÇ Kraliyet Ailesi tecavüz skandalı ile gündeme damgasını vurdu. Geçen yıl kasım ayında Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Hoiby’ye yöneltilen tecavüz suçlamaları genişledi.

Haberin Devamı

Norveç polisi, Hoiby’nin üçü tecavüz olmak üzere toplam 26 ayrı suçtan dolayı soruşturulduğunu duyurdu. Oslo Savcısı Andreas Kruszewski de soruşturmanın tamamlandığını ve resmi suçlamaların yöneltildiğini doğruladı. 28 yaşındaki Hoiby, geçen yıl üç ayrı tarihte gözaltına alınmış, ilk olarak 4 Ağustos 2024’te bir darp olayı nedeniyle tutuklanmıştı. Kraliyet Ailesi’nin avukatı, müvekkilinin suçlamaları ciddiyetle karşıladığını ancak özellikle cinsel istismar ve şiddet suçlamalarının çoğunu reddettiğini açıkladı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinsel İstismar#Norveç#Prenses Mette-Marit

BAKMADAN GEÇME!