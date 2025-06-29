Prenses’in oğluna tecavüz suçlaması

Haberin Devamı

Norveç polisi, Hoiby’nin üçü tecavüz olmak üzere toplam 26 ayrı suçtan dolayı soruşturulduğunu duyurdu. Oslo Savcısı Andreas Kruszewski de soruşturmanın tamamlandığını ve resmi suçlamaların yöneltildiğini doğruladı. 28 yaşındaki Hoiby, geçen yıl üç ayrı tarihte gözaltına alınmış, ilk olarak 4 Ağustos 2024’te bir darp olayı nedeniyle tutuklanmıştı. Kraliyet Ailesi’nin avukatı, müvekkilinin suçlamaları ciddiyetle karşıladığını ancak özellikle cinsel istismar ve şiddet suçlamalarının çoğunu reddettiğini açıkladı.