Prenses’e geçmiş olsun kartı yağdı

Haberin Devamı

Buckingham Sarayı’nın, Prenses’in duyurusundan bu yana on binlerce ‘geçmiş olsun’ kartı ve hediyeyle dolup taştığı ortaya çıktı. Kate Middleton’a gelen mektuplar saray ekibi için başa çıkılması zor bir hâl alsa da, personel eninde sonunda iyi dileklerini gönderen herkese cevap vermeyi hedefliyor. Kraliyet Ailesi üyelerine gelen tüm mektuplar Saray Postanesi tarafından cevaplanıyor. Tedavisi ve iyileşme sürecinden dolayı Prenses’in kamu görevlerine ne zaman döneceği ise henüz bilinmiyor.