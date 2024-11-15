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Prenses Yuriko, hayatını kaybetti

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#Prenses Yuriko #Japonya#Dünya
Prenses Yuriko, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 10:59

Japonya'da İmparatorluk ailesinin en yaşlı üyesi Prenses Yuriko, 101 yaşında hayatını kaybetti.

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Prenses Yuriko 18 yaşında, 1926'dan 1947'ye dek tahtta kalan İmparator Hirohito'nun erkek kardeşi Prens Mikasa ile evlendi. Prens Mikasa 2016'da 100 yaşındayken hayatını kaybetti. Prenses Yuriko, son dönemde geçirdiği rahatsızlıklar sebebiyle tedavi altındaydı. Saray yetkililerden bugün yapılan açıklamada, Prenses Yuriko’nun 101 yaşında hayatını kaybettiği fakat ölüm nedenin henüz belirlenmediği ifade edildi.

Japonya Başbakanı Şigeru İşiba taziye mesajında, “Ekselansları Prenses Yuriko, evliliğinden bu yana merhum eşi Ekselansları Prens Mikasa'ya sadık bir destek olmuş ve İmparatorluk Hanedanının bir üyesi olarak sağlık, refah, kültür ve spor olmak üzere çok çeşitli alanlarda kapsamlı katkılarda bulunmuştur. Özellikle de uzun yıllar boyunca kendini anne ve çocuk sağlığı girişimlerine adamış ve büyük bir özveriyle olağanüstü çabalar sarf etmiştir.

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İmparatorluk Hanedanı üyelerine ve Ekselanslarının diğer yakın akrabalarına en içten taziyelerimi sunuyor ve bu büyük kaybın yasını tutan Japonya halkına katılıyorum” dedi.

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#Prenses Yuriko#Japonya#Dünya

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