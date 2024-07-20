Prenses Şeyha 3 kez ‘boş ol’ dedi

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PRENSES Şeyha Mahra, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Boşandığımızı ilan ediyorum” ifadesini kullanırken mesajın içeriğine “Sevgili eşim”, Başkalarıyla meşgul olduğun için burada boşandığımızı ilan ediyorum. Seni boşuyorum, seni boşuyorum ve seni boşuyorum. Kendine iyi bak, eski eşin” yazdı.

İKİ AYLIK KIZLARI VAR

Geleneksel İslam hukukunda üçlü talak olarak bilinen uygulamaya göre kocanın eşini üç kez seni boşuyorum demesi yeterli. Prenses Mahra da mesajında bu uygulamaya göndermede bulundu. Her iki taraf da sosyal medyada birbirini takip etmeyi bıraktı ve düğün fotoğraflarını kaldırdı. Çift, Nisan 2023’te görkemli bir törenle evlenmişti. Çiftin iki ay önce de kızları dünyaya gelmişti. Prenses, kızının fotoğrafını “Sadece ikimiz” yazısıyla paylaştıktan sonra sorunlu evliliği hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.