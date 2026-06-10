×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Prenses organ nakli sırasında

Güncelleme Tarihi:

#Norveç Kraliyet Ailesi#Prenses Mette-Marit#Akciğer Nakli
Prenses organ nakli sırasında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 07:00

NORVEÇ Veliaht Prensesi Mette-Marit’in, kronik akciğer hastalığındaki ciddi kötüleşme sonrası akciğer nakli için bekleme listesine alındığı açıklandı.

Haberin Devamı

Norveç Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada “Veliaht Prenses’in akciğer hastalığının seyri ciddi. Kapsamlı bir tıbbi değerlendirmenin ardından, mümkün olur olmaz akciğer nakli yapılacak hastalar listesine alındı” denilerek, Veliaht Prenses’in resmi görevlerini yerine getiremeyeceği ifade edildi. Veliaht Prens Haakon, eşi için Japonya’ya yaptığı resmi ziyareti yarıda keserek ülkesine dönerken, çiftin kızları Prenses Ingrid Alexandra da eğitim gördüğü Avustralya’dan Oslo’ya döndü. Mette Marit’e, 2018 yılında akciğerlerde kalıcı hasara neden olan ve vücudun oksijen alma kapasitesini azaltan kronik bir rahatsızlık olan akciğer fibrozisi teşhisi konulmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Norveç Kraliyet Ailesi#Prenses Mette-Marit#Akciğer Nakli

BAKMADAN GEÇME!