Prenses organ nakli sırasında

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Norveç Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada “Veliaht Prenses’in akciğer hastalığının seyri ciddi. Kapsamlı bir tıbbi değerlendirmenin ardından, mümkün olur olmaz akciğer nakli yapılacak hastalar listesine alındı” denilerek, Veliaht Prenses’in resmi görevlerini yerine getiremeyeceği ifade edildi. Veliaht Prens Haakon, eşi için Japonya’ya yaptığı resmi ziyareti yarıda keserek ülkesine dönerken, çiftin kızları Prenses Ingrid Alexandra da eğitim gördüğü Avustralya’dan Oslo’ya döndü. Mette Marit’e, 2018 yılında akciğerlerde kalıcı hasara neden olan ve vücudun oksijen alma kapasitesini azaltan kronik bir rahatsızlık olan akciğer fibrozisi teşhisi konulmuştu.