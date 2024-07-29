Prenses Martha’ya soruşturma açıldı

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Oslo Handverksdestilleri (OHD) şirketiyle piyasaya sürdüğü ve ahududu, yaban mersini ve siyah frenk üzümü içeren cinin etiketinde yer alan, “Bu cini, Ağustos 2024’te Geiranger’de Prenses Martha Louise ve Durek Verrett’in düğünü için yarattık” ifadesi ürünün Norveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı’na bağlı Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi’nin radarına takılmasına neden oldu. Kurum ürünle alakalı soruşturma başlattı. İkilinin düğünü UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Geiranger fiyordunda 29 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.