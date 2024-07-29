×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Prenses Martha’ya soruşturma açıldı

Güncelleme Tarihi:

#Prenses Martha#Soruşturma#Norveç Prensesi
Prenses Martha’ya soruşturma açıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 07:00

Ticari bağlamda kraliyet unvanını kullanma izni olmayan Norveç Prensesi Martha Louise’in gelecek ay yapılacak düğünü için hazırlanan alkollü içkinin kendisine ‘Prenses’ olarak atıfta bulunularak piyasaya sürülmesi soruşturmaya neden oldu.

Haberin Devamı

Oslo Handverksdestilleri (OHD) şirketiyle piyasaya sürdüğü ve ahududu, yaban mersini ve siyah frenk üzümü içeren cinin etiketinde yer alan, “Bu cini, Ağustos 2024’te Geiranger’de Prenses Martha Louise ve Durek Verrett’in düğünü için yarattık” ifadesi ürünün Norveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı’na bağlı Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi’nin radarına takılmasına neden oldu. Kurum ürünle alakalı soruşturma başlattı. İkilinin düğünü UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Geiranger fiyordunda 29 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Prenses Martha#Soruşturma#Norveç Prensesi

BAKMADAN GEÇME!