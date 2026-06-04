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Prenses Leonor paraşütle atladı

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#Prenses Leonor#Paraşüt#İspanya
Prenses Leonor paraşütle atladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 07:00

İspanya Kraliyet Sarayı, tahtın 20 yaşındaki veliahtı Prenses Leonor’un güneydoğudaki Murcia Askeri Paraşüt Okulu’nda temel paraşütçü eğitimini tamamladığını açıkladı.

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Leonor elli havacı askerle birlikte paraşütçü unvanını ve beraberinde gelen nişanı elde etmek için uçaktan atladı. Kariyerine 17 yaşında Zaragoza Kara Harp Akademisi’nde başlayan Leonor, aylarca süren Deniz Kuvvetleri gezisinin ardından eylülden beri Hava Kuvvetleri’nde görev yapıyor ve ilk solo uçuşunu da tamamladı. Komutanlarının aktardığına göre hayatta kalma eğitimini de başarıyla tamamlayan prenses, “eğitimleri boyunca kararlı ve disiplinli bir tutum” sergiledi. Kral 6. Felipe ile Kraliçe Letizia’nın kızı veliaht prenses, tahta çıktığında İspanya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olacak.

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#Prenses Leonor#Paraşüt#İspanya

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