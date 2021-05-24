Prenses Latife’nin yeni fotoğrafları yayınlandı

Dubai’de yaşayan eski İngiliz Deniz Kuvvetleri mensubu olan matematik öğretmeni Sioned Taylor’ın Instagram hesabında yayınladığı fotoğrafta, bir alışveriş merkezindeki yemek katında otururken görülen Prenses Latife el Maktum’un yanında iki kişi bulunuyor.

VİZYONDAKİ FİLM

Bu kişilerden biri Taylor’ın kendisi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan fotoğraftaki bir başka ayrıntı da arkada afişi görülen filmin 13 Mayıs tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) vizyona girmiş olması. Ancak fotoğrafın tam olarak nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. 2018 yılında Hindistan’a kaçarken kendisini yakalayan Birleşik Arap Emirlikleri komandoları tarafından ilaç verildiğini belirten Prenses, villaya kapatıldıktan sonra bir daha güneş ışığı göremediğini yine şubat ayında ortaya çıkan videoda anlatmıştı.

Babasının kendisi hakkındaki planını bilmediğini ve durumun her geçen gün daha da umutsuz bir hal aldığını aktaran Prenses’in son sözleri, “Bundan gerçekten ama gerçekten çok yoruldum” olmuştu. Latife’nin arkadaşı ve onun özgürlüğü için yürütülen kampanyanın müdürü Tiina Jauhianen ile insan hakları avukatı David Haigh, DHA’ya Latife’den 6 aydır haber almadıklarını ve hayatı için endişe ettiklerini söylemişti.

KAMPANYA YAPILMIŞTI

Bu haber 11 Nisan’da yayınlanmıştı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado da aynı dönemde yaptığı açıklamada Dubai’den Latife’nin hayatta olduğuna dair ‘kanıt’ istediklerini ancak Dubai’den bir yanıt alamadıklarını ifade etmişti. BAE Kraliyet Ailesi, Latife’nin ruh sağlığı sorunları yaşadığını iddia ediyor.

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