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Prenses Kylie

Güncelleme Tarihi:

#Kylie Jenner#Milyarder#Paris Moda Haftası
Prenses Kylie
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 07:00

Kendi servetini yaratan en genç milyarderler listesinde birçok kez zirveyi gören Kylie Jenner (27), şimdi de modada isminden söz ettiriyor.

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Jenner, Paris Moda Haftası’nda Fransız moda devi Coperni’nin 2025 ilkbahar/yaz koleksiyonu defilesine çıktı. Disneyland’deki “Uyuyan Güzel Şatosu”nun önünde gerçekleşen defilede podyuma çıkan Jenner, siyah elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Kylie Jenner, defile sonrası paylaştığı Instagram mesajında, “Kendimi gerçek hayatta bir prenses gibi hissettim” ifadelerini kullandı. Dünyaca ünlü model Kendall Jenner’ın kardeşi olan Kylie, daha önce bazı küçük defilelerde podyuma çıksa da, ilk kez Paris Moda Haftası’nda bir defilede modellik yaptı.

 

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#Kylie Jenner#Milyarder#Paris Moda Haftası

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