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Prenses kiralık elbise ile davette

Güncelleme Tarihi:

#Prenses Catherine#Elbise#Kiralık
Prenses kiralık elbise ile davette
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 07:00

İngiltere Veliaht Prensi William ve Sir David Attenborough tarafından küresel ısınmayla mücadeleyi amaçlayan fikir, kişi ve projelere her yıl beş hibe vermek üzere düzenlenen “Earthshot Prize”ın Boston’da bu yıl ikincisi düzenlenen gecesine, William’ın eşi Prenses Catherine damga vurdu.

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Kısa adıyla Kate, İngiliz moda şirketi Hurr’dan kiraladığı Solace London tipi yeşil bir elbise giydi. Middleton’un böylece mesaj verdiği, tasarrufa ve geri dönüşüme vurgu yaptığı belirtildi.

50 BİN DOLARLIK GARDIROP

Amerikan Vogue’un haberine göre, elbise kiralama şirketleri sayesinde, 2010’dan beri 1.3 milyon giyim eşyasının üretiminin önüne geçildi. Bunun, 254 milyon litre su ile milyonlarca metreküp karbondioksit salınımını önlediği belirtiliyor. Bu arada, Kate’in yeşil renk tercihinin de tesadüf olmadığı, bu rengin çevre ve yeryüzü ile ilişkilendirildiği belirtildi. Kate bu kıyafetini, kayınvalidesi Prenses Diana’ya ait bir kolye ile kombinledi. Öte yandan Kate, daha önce giymiş olduğu bazı kıyafetleri tercih edip davette kiralık elbise giyse de, mücevherleri hariç, ABD gezisindeki giysilerinin toplam değerinin 50 bin dolar (931 bin TL) olduğu belirtiliyor.

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#Prenses Catherine#Elbise#Kiralık

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