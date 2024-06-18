Prenses Kate’in saçları neden dökülmedi

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Galler Prensesi Kate Middleton, kanser teşhisi aldığı ocak ayından bu yana ilk kez, geçtiğimiz hafta sonu Kral 3. Charles’ın doğum günü onuruna düzenlenen Renkli Asker Geçit Töreni’nde halkın önüne çıktı. Önleyici kemoterapi gördüğünü ve kanser hastası herkes gibi “iyi ve kötü günleri olduğunu” söyleyen Middleton’ın sağlıklı görüntüsü ve saçlarının dökülmemesi dikkat çekti. Prenses Kate’in ne tip bir kanserle savaştığı bilinmese de kendisi hastalığına dair paylaştığı son paylaşımda “Tedavim devam ediyor ve birkaç ay daha sürecek. İyi bir ilerleme kaydediyorum, ancak kemoterapi gören herkesin bileceği gibi, iyi günler ve kötü günler vardır. O kötü günlerde kendinizi zayıf, yorgun hissedersiniz” ifadelerini kullanmıştı.

Yardımcı kemoterapi ya da koruyucu kemoterapi, genel olarak kanserli dokuların ortadan kaldırıldığı operasyonların ardından, taramalarda kanserin başka organ ve dokulara yayıldığına dair belirti olmadığında veriliyor. Bazen de ailesinde kanser geçmişi bulunan yüksek risk altındaki hastalarda önleyici tedavi olarak kullanılıyor.

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HER HASTADA FARKLI YAN ETKİ

Tedavi boyunca hastalarda kilo kaybı veya kilo alımı, ödem, cilt ve tırnakta değişiklikler, saç dökülmesi gibi yan etkiler görülebiliyor. Ancak uzmanlar, her hastada aynı tip yan etkilerin görünmeyeceğini, saç dökülmesinin ortaya çıkması ve yoğunluğu uygulanan ilaçlar ya da doza göre değişebileceğini belirtiyor.