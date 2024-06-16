Prenses Kate aylar sonra halkın önüne çıktı

Haberin Devamı

Beş ay önce geçirdiği bir operasyonun ardından kanser olduğunu açıklayan Prenses Middleton, etkinliğe katılmak için eşi Prens William ve üç çocuğuyla birlikte Buckingham Sarayı’na giderek burada halkı selamladı. Galler prensesi çocukları ile birlikte at arabasında görüntülendi. Caddeleri dolduran kalabalık at arabası geçerken el salladı ve tezahürat yaptı. Prenses, etkinliğe katılacağını duyurduğu açıklamada yaz boyunca birkaç halka açık etkinliğe katılmayı umduğunu da belirtmişti.

Tedavisi devam eden 42 yaşındaki Middleton, önceki günkü açıklamasında “Kemoterapi gören herkesin bileceği gibi iyi günlerim var, kötü günlerim var. O kötü günlerde kendinizi zayıf ve yorgun hissediyorsunuz. Dinlenme ihtiyacınız artıyor. İyi günlerde de kendinizi güçlü hissedip bunun tadını çıkarmak istiyorsunuz” ifadelerini kullanmıştı. Kral Charles da Prenses Kate gibi ocak ayında ameliyat olmuş, Kral’a şubatta kanser teşhisi konulmuştu.