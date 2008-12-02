Prenses Eugenie kıl payı kurtuldu

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İngiltere tahtının 6’ncı sıradaki várisi olan York Prensesi Eugenie, Mumbai’daki terör saldırılarından son anda kurtuldu.

Kraliçe 2. Elizabeth’in 18 yaşındaki torunu, sırt çantasıyla bir turist gibi Hindistan’ı dolaşıyordu. Geçen hafta beş arkadaşıyla birlikte Mumbai’a varan Prenses Eugenie, Oberoi Oteli ile Leopold adlı kafeyi de ziyaret etti.



Eugenie’nin ziyaretinden dört gün sonra bu mekanlar saldırıya uğradı. Saraya yakın kaynaklar, silahlı polislerin Prenses’e eşlik ettiğini, fakat söz konusu mekanları ziyareti sırasında güvenliğin çok az olduğunu bildiriyor. The Sun’a konuşan bir kaynak, "Katliam sarayda şok dalgaları yarattı" dedi. Eugenie’nin, terör eylemleri sırasında Delhi yolunda olduğu öğrenildi.