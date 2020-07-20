Prenses dügünü

Törende, Prenses Beatrice’in babası Prens Andrew’ın yer almaması dikkat çekti. Prens Andrew, cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlarıyla yargılandığı esnada hapishanede intihar eden milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantısı nedeniyle mercek altında. Beatrice, törende II. Elizabeth’in geçmişte Norman Hartnel tarafından tasarlanan elbisesini giydi.