Prenses Diana’nın eski şoförü 27 sene sonra konuştu: Ben olsam ölmezdi

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Prenses Diana’nın 8 yıl boyunca şoförlüğünü yapan ve ölümcül kazadan bir yıl önce işine son verilen Steve Davies, 27 yıl sonra konuştu. “Diana için kurşun bile yerdim” diyen Davies, “O gece Paris’te aracı ben sürüyor olsaydım, Prenses bugün hâlâ hayatta olacaktı” diye konuştu. 61 yaşındaki Davies, dönemin BBC muhabiri Martin Bashir’in kendisi hakkında yalanlar yaymasının ardından işinden ayrılmak zorunda kaldığını belirtti. BBC, Davies’in Diana hakkında basına haberler sızdırdığını iddia etmişti. Davies, daha sonra iddiaların yanlış olduğunu kanıtlayarak BBC’den tazminat almıştı.