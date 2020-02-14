Prense kulüp aldıran güzel

Suudi Yatırım Fonu’nun (PIF) yaptığı 343 milyon sterlinlik teklifin görüşmelerini bizzat Carla DiBello (35) yürütüyor ancak genç kadının üst düzey bu görüşmelere nasıl dahil olduğu merak konusu. Çünkü DiBello’nun bu tip üst düzey görüşmelere katılacak finansal uzmanlığının olmadığı belirtiliyor. Birçok sektörde komisyonlu işler yürüten DiBello kendini ‘iş geliştirme uzmanı’ olarak gösteriyor.

KARDASHIAN’IN ARKADAŞI

DiBello aynı zamanda Kim Kardashian’ın yakın arkadaşı ve programının yapımcısı. DiBello’nun, PIF’in başındaki Yasir el Rumayyan ile yakın ilişkisi var. Evli olan Yasir el Rumayyan’ın, DiBello ile birlikte zaman zaman golf oynadığı ve akşam yemeği yediği belirtiliyor. DiBello ve el Rumayyan’ın, Veliaht Prens Muhammed’in lüks yatında ekim ayında bir araya geldiği belirtiliyor. Veliaht Prens’in Newcastle’dan önce, bir diğer İngiliz kulübü Manchester United ile ilgilendiği biliniyor.

SPORLA BEYİN YIKAYACAK

Veliaht Prens’in uluslararası kulüplerle bağlantı kurarak, ülkenin insan hakları ihlalleriyle bozulan imajını düzeltmeye çalıştığı belirtiliyor. Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin baş sorumlusu Selman’ın bu stratejisi için terim bile bulundu: ‘Sportswashing’. Yani ‘sporla beyin yıkama’.