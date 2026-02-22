Prens unvanı alındı saraydan kovuldu... Andrew taht sırasından da çıkarılacak

Haberin Devamı

Andrew hali hazırda Kral 3. Charles’ın oğulları ve torunlarından sonra taht sıralamasında 8’nci sırada yer alıyor. Düzenleme hayata geçirilirse, Mountbatten-Windsor’ın tahta çıkma ihtimali tamamen ortadan kalkacak. Bu yönde düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için İngiltere Parlamentosu’nun her iki kanadının onaylayacağı yasanın kabul edilmesi ve Kral Charles’ın onay vermesi gerekiyor. Abisi Kral Charles tarafından Ekim 2025’te “prens” unvanı dahil tüm kraliyet unvanları elinden alınan Andrew, kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle önceki gün gözaltına alınıp 11 saat sonra serbest bırakılmıştı.

EPSTEIN’İN ÇİFTLİĞİ ARANACAK

ABD’nin New Mexico eyaletinde yasama meclisi, 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan Jeffrey Epstein’in, Santa Fe yakınlarındaki Zorro çiftliği hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı. Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasının ardından başlatılan inceleme kapsamında, çiftlikte geçmişte yaşanmış olabilecek suçlar araştırılacak. Ayrıca çiftliğin çevresine iki yabancı kızın gömüldüğü iddiası da resmi incelemeye alındı.