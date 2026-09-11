×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Prens Selman'dan Trump'a telefon: Husileri vurun

Güncelleme Tarihi:

#Suudi Arabistan#Prens Selman#Trump
Prens Selmandan Trumpa telefon: Husileri vurun
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 09:52

ABD merkezli Axios haber sitesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik saldırı talebinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddedildiğini aktardı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

ABD merkezli Axios'un haberine göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırı düzenlenmesi için ABD Başkanı Donald Trump'ı iki kez aradı. Trump'ın ise Suudi Arabistan'ın askeri müdahale talebini reddettiği belirtildi.

SELMAN TRUMP'I İKİ KEZ ARADI

Habere göre Selman, perşembe günü Kızıldeniz'deki stratejik öneme sahip Mocha kentinin Husilerin kontrolüne geçmesinin ardından Trump'la görüştü. Selman'ın ilk görüşmede, Husilerin Babülmendep Boğazı'na yaklaşmasıyla bölgedeki durumun kötüleştiği konusunda Trump'a bilgi verdiği aktarıldı.

Selman'ın birkaç saat sonra Trump'ı yeniden aradığı ve ABD'nin Husilere yönelik saldırı düzenlemesini istediği kaydedildi.

Prens Selmandan Trumpa telefon: Husileri vurun

Haberin Devamı

ABD YENİ CEPHE AÇMAK İSTEMİYOR

Axios'a konuşan iki ABD'li yetkili, Trump yönetiminin şu aşamada Husilere karşı doğrudan askeri müdahalede bulunma planının olmadığını söyledi.

Yetkililer, ABD'nin son haftalarda Suudi Arabistan'a Trump'ın talimatının Amerikan güçlerinin İran ve Hürmüz Boğazı'na odaklanması ve yeni bir cephe açılmasından kaçınılması yönünde olduğunu bildirdiğini aktardı.

Haberde, ABD yönetiminin Suudi Arabistan'a Husilerle ilgili istihbarat ve hedefleme verileri sağlamayı planladığı da belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA YAKLAŞIK 200 ABD ASKERİ BULUNUYOR

ABD'li yetkililer, Suudi Arabistan'da yaklaşık 200 Amerikan askerinin bulunduğunu açıkladı.

Prens Selmandan Trumpa telefon: Husileri vurun

Yetkililer, "ABD, Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınması gibi temel ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaya odaklanırken, bölgesel güvenlik sorunlarının yönetilmesi ve çözümünde liderliği bölgesel ortaklarımıza bırakıyor. Bölgesel istikrar konusunda Suudi Arabistan ve Yemen Hükümeti ile sürekli diyalog halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

CENTCOM KOMUTANI SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynak, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Brad Cooper'ın acil koordinasyon toplantıları için perşembe günü Suudi Arabistan'a gittiğini aktardı.

Prens Selmandan Trumpa telefon: Husileri vurun

Haberde, Suudi Arabistan'ın doğrudan ABD'den askeri harekât talep etmesinin dikkat çekici bir politika değişikliğine işaret ettiği belirtildi.

Riyad yönetimi, geçtiğimiz temmuz ayında Husilerle tek başına mücadele edebileceğini ABD'ye bildirmişti. Son talebin ise bu tutumdan geri adım atıldığına işaret ettiği değerlendirildi.

Gözden KaçmasınTrumptan seçim öncesi itiraf: Pişman değilimTrump'tan seçim öncesi itiraf: Pişman değilimHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Suudi Arabistan#Prens Selman#Trump

BAKMADAN GEÇME!