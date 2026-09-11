Prens Selman'dan Trump'a telefon: Husileri vurun

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ABD merkezli Axios'un haberine göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırı düzenlenmesi için ABD Başkanı Donald Trump'ı iki kez aradı. Trump'ın ise Suudi Arabistan'ın askeri müdahale talebini reddettiği belirtildi.

SELMAN TRUMP'I İKİ KEZ ARADI

Habere göre Selman, perşembe günü Kızıldeniz'deki stratejik öneme sahip Mocha kentinin Husilerin kontrolüne geçmesinin ardından Trump'la görüştü. Selman'ın ilk görüşmede, Husilerin Babülmendep Boğazı'na yaklaşmasıyla bölgedeki durumun kötüleştiği konusunda Trump'a bilgi verdiği aktarıldı.

Selman'ın birkaç saat sonra Trump'ı yeniden aradığı ve ABD'nin Husilere yönelik saldırı düzenlemesini istediği kaydedildi.

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ABD YENİ CEPHE AÇMAK İSTEMİYOR

Axios'a konuşan iki ABD'li yetkili, Trump yönetiminin şu aşamada Husilere karşı doğrudan askeri müdahalede bulunma planının olmadığını söyledi.

Yetkililer, ABD'nin son haftalarda Suudi Arabistan'a Trump'ın talimatının Amerikan güçlerinin İran ve Hürmüz Boğazı'na odaklanması ve yeni bir cephe açılmasından kaçınılması yönünde olduğunu bildirdiğini aktardı.

Haberde, ABD yönetiminin Suudi Arabistan'a Husilerle ilgili istihbarat ve hedefleme verileri sağlamayı planladığı da belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA YAKLAŞIK 200 ABD ASKERİ BULUNUYOR

ABD'li yetkililer, Suudi Arabistan'da yaklaşık 200 Amerikan askerinin bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer, "ABD, Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınması gibi temel ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaya odaklanırken, bölgesel güvenlik sorunlarının yönetilmesi ve çözümünde liderliği bölgesel ortaklarımıza bırakıyor. Bölgesel istikrar konusunda Suudi Arabistan ve Yemen Hükümeti ile sürekli diyalog halindeyiz" ifadelerini kullandı.

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CENTCOM KOMUTANI SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynak, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Brad Cooper'ın acil koordinasyon toplantıları için perşembe günü Suudi Arabistan'a gittiğini aktardı.

Haberde, Suudi Arabistan'ın doğrudan ABD'den askeri harekât talep etmesinin dikkat çekici bir politika değişikliğine işaret ettiği belirtildi.

Riyad yönetimi, geçtiğimiz temmuz ayında Husilerle tek başına mücadele edebileceğini ABD'ye bildirmişti. Son talebin ise bu tutumdan geri adım atıldığına işaret ettiği değerlendirildi.