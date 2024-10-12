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Prens Selman ve Macron'dan Orta Doğu telefonu

Güncelleme Tarihi:

#Suudi Arabistan#Fransa#Prens Selman
Prens Selman ve Macrondan Orta Doğu telefonu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 11:43

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Gazze'deki saldırılar ve bölgedeki gerilim üzerine telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, gerilimin azaltılması ve bölgedeki güvenlik ile istikrarın sağlanması konuları ele alındı.

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail’in Gazze'deki soykırımı ve Lübnan'a yayılan saldırıları sonucunda gerilen bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarıyla gerilimin tırmandığı bölgedeki son gelişmeler, gerginliğin azaltılması, güvenlik ve istikrara ulaşma çabaları masaya yatırıldı.

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#Suudi Arabistan#Fransa#Prens Selman

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