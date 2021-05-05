Prens Philip'in ölüm nedeni belli oldu!

Prens Philip'in resmi ölüm nedeni belli oldu. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, geçen ay 99 yaşında hayatını kaybeden Philip'in huzur içinde öldüğü belirtilmişti. Philip'in resmi ölüm kaydında ise "ileri yaş" gerekçesi yer aldı. Philip'in ölümünde hastalık ya da yaralanma gibi başkaca bir neden görülmedi.



İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; "ileri yaş" tanımı, vefat eden kişi 80 yaşın üzerindeyse ve uzun süredir bir doktor tarafından takip ediliyorsa, kabul ediliyor.

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