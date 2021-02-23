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Dünya
Haber Giriş: 23.02.2021 - 18:57 | Son Güncelleme:

Prens Philip'in doktorları sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri aktardı

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Prens Philip'in doktorları sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri aktardı
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip'in enfeksiyon kaptığı ve bir süre daha hastanede kalacağı belirtildi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens Philip için "Rahat ve tedaviye cevap veriyor." denildi.

Ancak Prens Philip'in enfeksiyon tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olmasının bir süre daha beklenmediği ifade edildi.

Prens Philip, 16 Şubat'ta Londra'daki Kral 7. Edward Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Kendisini iyi hissetmediği kaydedilen Prens Philip'in, doktorunun tavsiyesi üzerine tedbiren hastanede kalmasının istendiği belirtilmişti.

Rahatsızlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) bir ilgisinin bulunmadığı açıklanan Prens Philip'in, bir kaç gün hastane kalacağı duyurulmuş ancak kısa süre sonra taburcu edilmemesi endişeye yol açmıştı.

Hem Dük hem de 94 yaşındaki Kraliçe, geçen ay Kovid-19 aşısı olmuştu.

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