Prens havadan destek verecek

Başbakan Boris Johnson’dan sonra babası Prens Charles’ta da koronavirüs tespit edilmesi üzerine bu konuya daha hassas yaklaşan Prens William, bu isteğini Croydon’daki bir sağlık merkezini ziyareti sırasında dile getirdi. İngiltere’de korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1400’ü geçti.