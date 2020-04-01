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Haber Giriş: 01.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Prens havadan destek verecek

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Prens havadan destek verecek
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Salgınla mücadeleye katkı vermek isteyen İngiltere Prensi William, hava ambulansı pilotluğuna geri dönmeyi istiyor.

Başbakan Boris Johnson’dan sonra babası Prens Charles’ta da koronavirüs tespit edilmesi üzerine bu konuya daha hassas yaklaşan Prens William, bu isteğini Croydon’daki bir sağlık merkezini ziyareti sırasında dile getirdi. İngiltere’de korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1400’ü geçti.

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