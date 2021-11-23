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Prens Harry'nin eski kız arkadaşını hedef alan özel dedektif yıllar sonra konuştu

#Dünya#İngiltere#Prens Harry
Prens Harrynin eski kız arkadaşını hedef alan özel dedektif yıllar sonra konuştu

Özel bir dedektif, Sussex Dükü Harry'nin eski sevgilisi Chelsy Davy'yi, ilişkileri sırasında takip ederek hedef aldığı için özür diledi.

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Gavin Burrows, bir belgesel için BBC'ye yaptığı açıklamada, 2000'lerde tüm basının "Yeni Diana" olarak Harry'ye odaklandığını söyledi.

Burrows, News of the World ve the Sun gazetelerine karşı Prens Harry'nin açtığı davalarda tanık pozisyonunda dinlenecek. Burrow'a göre basın mensupları, kraliyet üyelerine karşı acımasız olduğunu savunuyor. Henüz mahkemede tanık olarak konuşmayan Burrows'un ifadelerine ise bazı basın mensupları sert şekilde tiraz ediyor.

Prens Harry, bu iki gazetenin yayıncısı olan News Group Newspapers ve Daily Mirror'un sahibine dava açan birkaç isimden biri. Bu isimler, yasadışı telefon dinlemesi ve diğer yasadışı şekilde edinilen haberlere karşı dava açtı.

The News of the World, İngiltere'nin en büyük pazar gazetesiydi. Ancak bazı isimlere zarar veren birçok haberden sonra, özellikle de öldürülen bir lise öğrencisinin cep telefonunu 'hack'lediğine yönelik haberlerin ardından 2011'de kapandı.

Prens Harrynin eski kız arkadaşını hedef alan özel dedektif yıllar sonra konuştu

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News Group Newspapers, yayıncısı olduğu News of the World gazetesinde 'sınırlı sayıda' yasadışı aktivitelerin olduğunu kabul ediyor.

Ancak the Sun gazetesi yayınlarında herhangi bir yasadışı iş yapıldığına yönelik iddiaları reddediyor ve telefon hack'leme konusunda da hiçbir sorumlulukları olmadığını savunuyor.

BBC belgeseli için konuşan ve genç prenslerin basınla ilişkisini inceleyen özel dedektif Burrows'un yanı sıra, medya editörü Amol Rajan da gazetecilere, "Hikayelerle ilgili nasıl bilgi aldıklarını, özellikle Sussex Düşesi'nin davranışlarıyla ilgili bilgileri nasıl aldıklarını" soruyor.

Burrows'un ifadeleri, basının çalışma biçimi üzerinden uzun süredir yürütülen tartışmalara ışık tutuyor.

Basını sert şekilde eleştiren ve reform çağrısı yapan Prens Harry, telefonunun hack'lenmesiyle ilgili davada arabuluculuk ya da uzlaşma önerilerini reddederek dava beklentisini artırdı.

Eski BBC Kraliyet Muhabiri Peter Hunt'a göre, hukuksuz faaliyetlere karşı mahkemede basın karşısında hakkını arayan bir prensin varlığı, özellikle annesine yöneltilen davranışa karşı bir intikam amacı güttüğüne inanılırken, İngiliz kamusal hayatı için "devasa bir an" olabilir.

Burrows, 2000'de News of the World'de çalışmaya başladığında Prens Harry'nin hayatına Prens William'a göre çok daha fazla ilgili olduğunu söylüyor:

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"Bazı editörlerin bana söylediğine göre; Harry yeni Diana olmuştu."

Prens Harrynin eski kız arkadaşını hedef alan özel dedektif yıllar sonra konuştu

Burrows, editörlerin kendisine kapakta Prens Harry olduğunda gazetenin Prens William'ın olduğu sayılara göre çok daha fazla satış yaptığını söylediğini aktarıyor.

Özel dedektir, Prens Harry 2004'te Chelsy Davy ile sevgili olduğunda, Davy'nin iletişim hatlarının hedeflendiğini ve böylece çok kazançlı yeni bir iş alanı açıldığını söyledi:

"Sesli mesajları hack'leme işini çok sık yapıyorduk. Telefonlarına ve iletişim araçlarına yönelik bir takip vardı. Chelsy, Prens Harry'yi görmeye gideceği zaman arkadaşlarına hava atıyordu."

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Dedektifler ise Davy'nin tıbbi geçmişi, eski sevgilileri ve eğitim hayatıyla ilgili detayları merak ediyordu.

Buları anlattıktan sonra Burrows özür dileyerek "Çok cimri olduğu, kokain kullandığı ve sahte bir ihtişam içinde yaşadığı için böyle davrandığını, bunun için çoküzgün olduğunu" söyledi.

Bir yandan da o dönem basın camiasında böyle acımasız bir kültür olduğunu belirtti:

"Etik duyguları yoktu, kesinlikle etik değerleri yoktu."

Burrows, Prens Harry'ye yaklaşımı için de pişman olduğunu söyledi. "Aslında ben, kendisinden ergenlik yıllarını çalan bir grup insandan biriydim" dedi.

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Prens Harrynin eski kız arkadaşını hedef alan özel dedektif yıllar sonra konuştu

Burrows, bugün "telefon hack'leme skandalı" olarak bilinen bir dönemde, İngiliz gazetelerinin işe aldığı çok sayıda özel dedektiften biriydi.

Sesli mesajlara erişim gibi etik dışı ve bazen yasadışı olan bilgi edinme yöntemlerinin ortaya çıkması, yıllar içinde birçok davanın açılmasının önünü açtı.

News Group Newspaper'a karşı açılan mevcut davaları koordine eden Avukat Callum Galbraith, "News of the World ve diğer gazetelerin özel dedektif kullanımı kesinlikle olağandışı" dedi. 1990'ların başında başlayan habere ulaşmak için özel dedektif kullanımı, 2011'de polisin bir inceleme başlatmasıyla sona erdi.

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2014'te bir ceza davasında, eski kraliyet editörü Clive Goodman, Kate Middleton'ın mesajlarını Prens William'la çıktığı dönemde 155 kez hack'lediğini, aynı zamanda iki prensin telefonlarına da yasadışı şekilde ulaştığını itiraf etti.

Eski BBC Kraliyet Muhabiri Hunt'a göre, iki prens de "gerçek anlamda haklar ihlâl edilmiş" hissediyor ve yayıncıyla sorunlarını çözmek konusunda kararlılar:

"Şimdi bu kararlılığı yerine getiren sadece biri var, o da Prens Harry."

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#Dünya#İngiltere#Prens Harry

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