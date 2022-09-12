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Prens Harry’den duygusal veda: Büyükanne, sana sonsuza kadar minnettarım

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#Kraliçe 2'Nci Elizabeth#İngiltere#Dünya
Prens Harry’den duygusal veda: Büyükanne, sana sonsuza kadar minnettarım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 15:08

İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Sussex Dükü Prens Harry, Kraliçe 2. Elizabeth için veda mesajı yayınladı. Harry, mesajında, “Büyükanne, sana sonsuza kadar minnettarım” dedi.

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Dünyanın gözü kulağı günlerdir İngiltere'de... 8 Eylül'de Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta oğlu Charles oturdu.

Kraliçe için ulusal yasta olan İngiltere'de on binler Elizabeth'i son yolculuğuna uğurluyor.

Sussex Dükü Prens Harry, Kraliçe 2. Elizabeth için veda mesajı yayınladı. Prens Harry, mesajında, Kraliçe ile çocukluğundan yetişkinliğine yaşadığı anlar için minnettar olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Büyükanne, bu son ayrılık bize büyük bir hüzün getirse de sonsuza dek sana minnettarım. Sevgili karımla tanıştın ve sevgili torunlarına sarıldın. Sizinle paylaştığım bu zamanları ve aradaki diğer birçok özel anları mutlulukla anıyorum. Sadece bizim tarafımızdan değil, tüm dünya tarafından şimdiden çok özlendiniz. Şimdi babamı Kral III. Charles olarak yeni rolüyle onurlandırıyoruz. Hizmete olan bağlılığınız için teşekkür ederiz. Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim. Gülümsemeniz için teşekkür ederim. Büyükbabamla (Prens Philip) artık barış içinde bir arada olduğunuzu bilerek gülümsüyoruz.”

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