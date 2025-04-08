Prens Harry koruma talebi için Londra'da: Kral III. Charles 'oğlunu görmek istemedi'

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Kraliyetteki görevlerinden ayrılarak ABD'ye taşınan Prens Harry, kendisi ve ailesinin İngiltere'de devlet koruması alabilmesi için dava açtı.

Kral III. Charles'ın küçük oğlu Harry'nin açtığı dava, ödemelerin vergi mükellefleri tarafından sağlandığı belirtilerek reddedildi. Harry, mahkemenin kararını beğenmedi ve "farklı, haksız ve aşağılayıcı muameleye maruz bırakıldığı" gerekçesiyle konuyu temyiz mahkemesine taşıdı.

Kraliyet ve VIP Yürütme Komitesi'nin Harry ve Meghan çiftine artık "aynı derecede" koruma sağlanmayacağına karar vermesinin ardından temyiz mahkemesi bugün başladı.

EL KAİDE'NİN ÇAĞRISI MAHKEMEYE DELİL OLARAK SUNULDU

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Mahkemede Harry'i savunan avukatı Şahid Fatima, Kraliyet ve VIP Yürütme Komitesi'nin kendi kararlarına uymadığını belirtti. Fatima, komite kararlarının usülsüz ve İçişleri Bakanlığı emirlerine karşı olduğunu savundu.

Kararın risk analizi yapılmadan alındığını ifade eden Fatima, mahkemenin "başka hiç kimseye uygulanmayan, farklı ve sözde özel bir süreç geliştirdiğini" söyledi.

Fatima, Harry'nin öldürülmesi için 2023 yılında El Kaide tarafından yapılan infaz çağrısını da hatırlattı.

"OĞLUYLA GÖRÜŞMEK İSTEMİYOR"

İngiliz basını, Harry'nin talebinin gerçekleşmemesinin arkasında babası Kral III. Charles ile yaşadığı anlaşmazlık olduğunu öne sürdü.

Harry, mahkeme koridorunda yürüdüğü sırada bir muhabirin "Babanızla görüştünüz mü?" sorusuna cevap vermedi.

The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Prens ve Kral, 2020 yılında Harry ABD'ye taşındığından beri hiç görüşmedi.

Gazete, Kral ve Kraliçe'nin Harry Londra'ya gelmeden önce dört günlük resmi ziyaret için İtalya'ya uçtuğunu belirtti.

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Buckingham Sarayı'nda çıkan söylentilere göre ise, Kral III. Charles davanın içine çekilmekten endişe duyuyor ve yasal olarak tehlike altına girmekten kaçınmak için oğluyla görüşmek istemiyor.

HASTALIĞI HABER VERİLMEDİ

Öte yandan Prens Harry ile babası İngiltere Kralı III. Charles'ın arasındaki uçurumun giderek büyüdüğü, Harry'nin babasının kanser teşhisini bile haberlerden öğrendiği iddia ediliyor.

New York Post'un aktardığı habere göre, Harry'e babasının sağlık durumu hakkında "bilgi verilmedi" çünkü Buckingham Sarayı "dramaya katkıda bulunmak" istemedi.