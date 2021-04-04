Prens Hamza kimdir? Ürdün Kralı'na yönelik darbe girişimi iddiasıyla gündeme geldi

Mart 1980'de dünyaya gelen 41 yaşındaki Bin Hüseyin, 1999-2004 yılları arasında Ürdün Veliaht Prensi unvanını taşırken, orduda da subay olarak görev yaptı.

6 yıl veliahtlık görevini sürdüren Prens Hamza Bin Hüseyin, Kral 2. Abdullah'ın resmi mektubuyla bu görevden azledildi. Kral 2. Abdullah, kardeşinin yerine veliahtlık unvanını 26 yaşındaki en büyük oğlu Hüseyin bin Abdullah'a verdi.

Bin Hüseyin, ilkokulu Ürdün'de okuduktan sonra eğitimine İngiltere'de devam etti. İngiliz Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'nden 1999'da başarıyla mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nde subay olarak yer alıp, Zırhlı Tugay'da görev yaptı. Bin Hüseyin ayrıca İngiltere, Polonya, Almanya ve ABD'de çeşitli askeri kurslara katıldı.

ABD'deki Harvard Üniversitesi'nden de 2006'da mezun olan Bin Hüseyin, 2011'de İngiltere'deki King's College London Üniversitesi'nde savunma alanında yüksek lisans yaptı.

Paraşütçülük, keskin nişancılık ve helikopter pilotluğu kurslarına katılarak askeri beceri ve deneyimini zenginleştiren Bin Hüseyin, Ürdün ordusunda tuğgeneral rütbesine yükseldi.

Bin Hüseyin ordudaki tuğgeneral görevine ek olarak Aralık 2017'de Ürdün Genelkurmay Başkanı'na danışman olarak atandı.

Yurt içi ve dışında çeşitli resmi görevlerde Kral 2. Abdullah'ı temsil eden 41 yaşındaki Prens Hamza bin Hüseyin, Enerji Sektörü Kraliyet Danışma Komitesi Başkanlığını ve Ürdün Basketbol Federasyonunun onursal başkanlığını yürütüyor.

Bin Hüseyin, ayrıca Kraliyet Otomobil Müzesi ve Kraliyet Hava Sporları Kulübü Mütevelli Heyeti'ne başkanlık ediyor.

New York Times gazetesi 2012 yılında, Ürdün'de Arap Baharı'nın başlarında yaşanan olaylarda Ürdünlülerin kral olarak Bin Hüseyin'i görmek istediğini yazmıştı.

Gazete o dönem ayrıca, Kral Hüseyin'in vefat etmeden önce Bin Hüseyin'i halefi olarak tercih etmeye meyilli olduğunu ancak henüz okulda olması nedeniyle onu "veliaht" olarak tayin etmek istediğini ileri sürdü.

Bin Hüseyin, özellikle 2018'den itibaren ülkedeki farklı aşiret liderlerini sık sık ziyaret edip onlarla fotoğraf çektiriyor. Kraliyet ailesi halka mesafeli olmakla eleştirilirken Bin Hüseyin ise tam aksine aşiretlerle güçlü bağ kurmaya çalışıyor.

Kral Hüseyin'in dördüncü eşi Nur'dan olan eski Veliaht Prens'in yaptığı iki evlilikten 6 çocuğu bulunuyor.

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