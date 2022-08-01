Prens Charles Ladin ailesinden para almış

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İngiltere tahtının bir numaralı vârisi olan Galler Prensi Charles yine yardım fonuna kabul ettiği tartışmalı bağışlarla gündeme geldi. Geçen ay Katar’ın eski başbakanından bavulda bağış aldığı ortaya çıkan Prens Charles’ın, bu defa ise 2013 yılında El Kaide’nin kurucusu Usame bin Ladin’in ailesinden 1 milyon sterlin (21.8 milyon TL) bağış kabul ettiği öne sürüldü.

EVİNDE AĞIRLADI

İngiliz The Sunday Times’da yer alan habere göre Prens Charles’ın Galler Prensi Yardım Fonu’na Bekir bin Ladin ve kardeşi Şefik’in bağış yaptığı ortaya çıktı. Bu iki isim de Usame bin Ladin’in üvey kardeşleri idi. Prens Charles’ın, Usame bin Ladin’in 2011’de ABD özel kuvvetleri tarafından Pakistan’da öldürülmesinden iki yıl sonra 30 Ekim 2013’te Bekir bin Ladin ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Bekir bin Ladin’i 30 Ekim 2013’te ikametgâhı olan Clarence House’ta ağırlayan Prens Charles’ın, 1 milyon sterlin tutarındaki bağışı kabul ettiği iddia edildi.

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İTİRAZA RAĞMEN ALDI

Bağışın aktarıldığı Galler Prensi Yardım Fonu Başkanı Sir Ian Cheshire, bağışın “vakfın mütevelli heyeti tarafından detaylı bir şekilde görüşülerek ve hükümet dahil birçok devlet kurumundan edinilen bilgiler sonunda kabul edildiğini” söyledi. Clarence House’dan yapılan açıklamada da bağışın prosedürlere uygun olarak kabul edildiği belirtilirken, “Durumu başka türlü karakterize etmeye çalışan her türlü girişim yanlıştır” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan The Sunday Times’ın haberinde, Prens’in bu parayı danışmanlarının itirazlarına rağmen aldığı öne sürüldü.

BAĞLARI YOK

Ailesi tarafından 1994 yılında evlatlıktan reddedilen Usame bin Ladin’in kardeşleriyle herhangi bir bağı bulunmuyor. Ayrıca, kardeşlerin terörist organizasyonların içinde bulunmuş olduğu ya da bunları finanse ettiğine dair herhangi bir istihbarat bilgisi de yok. Bin Ladin ailesinin, Usame bin Ladin ile bağları bulunmasa da İngiltere tahtı vârisinin tartışmalı bir konunun merkezinde olması İngiliz basınında eleştirildi.

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İLK OLAY DEĞİL

Prens Charles’ın bin Ladin kardeşlerin parasını kabul etmesi, ilk tartışmalı bağış olayı değil. Prens, geçen ay da Katar’ın eski başbakanından kabul ettiği bağışla gündeme gelmişti. Eski Katar Başbakanı Şeyh Hamad bin Casım’ın derneklere toplam 3 milyon Euro bağışladığı ancak bu paraların elden teslim edildiği ortaya çıkmıştı. Prens Charles’ın paranın 1 milyonunu eski başbakandan nakit olarak elden aldığı, geri kalan kısmının ise yine nakit olarak daha sonra teslim edildiği aktarılmıştı. Haberler üzerine Clarence House’dan gelen açıklamada alınan bağışların bekletilmeden ilgili derneklere aktarıldığı belirtilmişti. Geçen yıl da Prens Charles’ın derneğinin bağış karşılığı bir Suudi Arabistan vatandaşına, Britanya vatandaşlığı ve imparatorluk nişanı garanti edildiğine dair iddialar ortaya atılmış, geçen şubat ayında Metropolitan Polisi, soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.