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Prens Andrew, Epstein'in sevgilisi Maxwell'le ilgili iddiaları reddetti!

#Prens Andrew#Ghislaine Maxwell#Jeffrey Epstein
Prens Andrew, Epsteinin sevgilisi Maxwellle ilgili iddiaları reddetti

Tüm dünyanın aylardır merakla takip ettiği, ünlü iş insanı Jeffrey Epstein ve onun sevgilisi Ghislaine Maxwell üzerinde yoğunlaşan skandallarla dolu dava devam ediyor. Kraliçe 2'nci Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'un da adının karıştığı olaylar kraliyet ailesini derinden sarsmıştı. Prens Andrew ise davaya konu olan Ghislaine Maxwell'le arkadaşlıklarını kesin bir dille reddetti.

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İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew, Jeffrey Epstein'in sevgilisi Ghislaine Maxwell ile yakın arkadaş olduğu iddialarını reddetti.

Maxwell geçen ay, küçük yaşta kızlar bulup pedofili hükümlüsü Epstein'le tanıştırmaktan suçlu bulunarak müebbet hapse mahkum olmuştu.

Epstein ise 2019'da New York'ta cezaevindeki hücresinde ölü bulunmuştu.

Virginia Giuffre, 17 yaşındayken yani ABD yasalarına göre çocukken, Epstein tarafından Prens Andrew'a seks için sunulduğunu öne sürüyor.

Şimdi 38 yaşında olan Giuffre, Maxwell ve Epstein'in Londra, New York ve Virgin Adaları'ndaki evlerinde Prens Andrew'un cinsel saldırısına uğradığını iddia ediyor.

Prens Andrew, Epsteinin sevgilisi Maxwellle ilgili iddiaları reddetti

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Giuffre'nin Andrew'a açtığı davada milyonlarca dolar tazminat talep ettiği tahmin ediliyor.

61 yaşındaki Prens Andrew 2019 yılında BBC'de katıldığı bir programda iddiaları yalanlamış ve "Böyle bir şey olmadı. Size kesin ve net olarak bunun olmadığını söyleyebilirim. Bu hanımla tanıştığımı hiç ama hiç hatırlamıyorum" demişti.

Ancak Prens Andrew ve Giuffre'nin birlikte göründüğü fotoğraflar ortaya çıkmıştı.

'JÜRİNİN ÖNÜNE ÇIKMAK İSTİYORUM'

Prens Andrew'un avukatları dün davayla ilgili olarak New York'taki mahkemeye 11 sayfalık bir yazı gönderdi.

Bu yazıda, Prens'in Ghislaine Maxwell ile yakın arkadaş olmadığı belirtildi.

2001'de çekilen ve Prens Andrew ile Giuffre'nin birlikte göründüğü fotoğrafta Maxwell de yer alıyor.

Avukatları, Prens Andrew'un elini Giuffre'nin beline doladığı fotoğrafın varlığını doğrulayacak ya da reddedecek kadar bilgileri olmadığını savundu.

Mahkemeye sunulan yazıda Prens Andrew'un 1999 ya da o dönemlerde Epstein ile tanıştığı ancak bu kişiyle birlikte hiçbir cinsel saldırı suçu işlemediği savunuluyor.

Prens Andrew, Epsteinin sevgilisi Maxwellle ilgili iddiaları reddetti
Prens Andrew, Virginia Roberts (Giuffre) ve Gishlaine Maxwell, 2001 yılında birlikte görülüyor

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Yazıda yargıcın cinsel rıza unsurunu değerlendirmesi talebi tekrarlanırken Andrew'un jüri önüne çıkmak istediği belirtildi.

Ancak Giuffre'nin avukatı, Andrew'un jüri talebini "halkla ilişkiler şovu" diye niteledi.

Avukat Lisa Bloom, Giuffre'nin zaten jüri talep ettiğini söyledi.

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#Prens Andrew#Ghislaine Maxwell#Jeffrey Epstein

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