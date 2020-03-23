Prens 2. Albert: Biraz ateşim var

People dergisine konuşan Prens, “Biraz ateşim ve öksürüğüm var. Önemli işaretler şu ana kadar iyi. Doktorlar şu an için durumdan memnun” dedi. Fransa’nın Akdeniz kıyısında yer alan küçük bir ülke olan Monaco’da toplamda 11 koronavirüs vakası bulunuyor. Öte yandan Prensin, COVID-19 testinin pozitif çıkmasından 9 gün önce İngiltere Veliaht Prensi Charles ile görüşmesi İngiliz basınında endişe yarattı. Söz konusu görüşme nedeniyle risk altında olan İngiliz Kraliyet Ailesi mensuplarının her gün muayene olacağı bildirildi. İngiltere’de Buckingham Sarayı’ndan Prens Charles’ın durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.