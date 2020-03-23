MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPrens 2. Albert: Biraz ateşim var
GeriDünya Prens 2. Albert: Biraz ateşim var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 23.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Prens 2. Albert: Biraz ateşim var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Prens 2. Albert: Biraz ateşim var
Abone Olgoogle-news

Monaco Prensi 2. Albert, koronavirüs olduğunu duyurmasının ardından ilk kez sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

People dergisine konuşan Prens, “Biraz ateşim ve öksürüğüm var. Önemli işaretler şu ana kadar iyi. Doktorlar şu an için durumdan memnun” dedi. Fransa’nın Akdeniz kıyısında yer alan küçük bir ülke olan Monaco’da toplamda 11 koronavirüs vakası bulunuyor. Öte yandan Prensin, COVID-19 testinin pozitif çıkmasından 9 gün önce İngiltere Veliaht Prensi Charles ile görüşmesi İngiliz basınında endişe yarattı. Söz konusu görüşme nedeniyle risk altında olan İngiliz Kraliyet Ailesi mensuplarının her gün muayene olacağı bildirildi. İngiltere’de Buckingham Sarayı’ndan Prens Charles’ın durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle