‘Pozitif hava yetmez, somut adım da gerekli’

Avrupa Birliği – Türkiye hattındaki ihtiyatlı iyimserlik ve diyalog ortamı giderek zemin kazanıyor. Uzun bir aradan sonra Brüksel’de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020’nin ilişkiler açısından sorunlu olduğunu ancak gelinen aşamada daha iyi bir diyalog imkânı sağlandığını belirterek, “O nedenle Brüksel’deyim” dedi. AB-Türkiye ilişkilerinin gerilimden diyaloğa yönelmesinde yapıcı bir rol oynayan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, “Her iki tarafta da daha iyi bir atmosfer mevcut” dedi.

İŞBİRLİĞİ ARAYIŞI

Çavuşoğlu, Borell ile daha önce başlatılan süreçlerin takibini yapacaklarını belirttiği ortak basın açıklamasında, “Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması elbette önemli ama bunun sürdürülebilir olması için somut adımlar atmamız gerekiyor” diye konuştu. Karşılıklı anlayış içinde hareket edilmesinin önemine dikkat çeken Borrell de “Görüşme, müşterek çıkar arayışı doğrultusunda ortak değer ve ilkelere bağlı, işbirliğine dayalı ve karşılıklı ilişki geliştirilmesi açısından önemli bir adım” dedi.

GÜNDEM EPEY YOĞUN

Bundan beş yıl önce imzalanan ancak AB’nin göçle ilgili olanlar dışındaki unsurlarını ihmal ettiği 18 Mart mutabakatının güncellenmesi görüşmenin öncelikli gündem maddelerinden biriydi. Bu adımı atmanın iyi bir sinyal olacağını düşünenlerin sayısı giderek artıyor. Taraflar Türkiye’nin önerdiği Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferans konusunda atılabilecek adımları ele aldılar. İlke olarak sıcak bakılan konuda format sorununun aşılması için formül üretilmeye çalışılıyor. Vize serbestisi konusunda Türkiye’nin kriterleri tamamlamamış olması AB’yi frenlerken bazı ülkelerin gümrük birliği güncellenmesini insan haklarıyla ilişkilendiren tavrı sürüyor.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in olası Türkiye ziyaretleri de görüşmede ele alındı. Türkiye tarafından açıklanacak reform adımlarını bekleyen AB kanadı, insan hakları alanındaki gelişmeleri de masada tutmayı sürdürüyor.