Powerball’da rekor ikramiye: 1.8 milyar dolar

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 07:00

ABD’nin Arkansas eyaletinden bir kişi, Powerball çekilişinde 1.8 milyar dolarlık (77 milyar TL) ikramiye kazandı.

Powerball yetkililerinin açıklamasına göre, kazanan numaralar 4, 25, 31, 52, 59 ve kırmızı top 19 olarak belirlendi. 46 hafta devrettikten sonra sahibini bulan ikramiye, ABD tarihinin en büyük ikinci ödülü olarak kayıtlara geçti. Kazanan talihli 835 milyon dolarlık tek seferlik ödeme veya 30 yıla yayılan taksitli ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilecek. Powerball tarihinin en büyük ikramiyesi, Kasım 2022’de California eyaletinde kazanılan 2.04 milyar dolarlık ödül olmuştu. ABD’nin 45 eyaletinde oynanan Powerball’da kazanma şansının, 292 milyonda bir olduğu belirtiliyor.

