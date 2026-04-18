×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Posta hizmeti durunca ABD askerleri gemide aç kaldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2026 07:00

ABD Posta Servisi ve Ordu Posta Hizmetleri, İran savaşı nedeniyle Ortadoğu’daki 27 askeri posta koduna gönderimleri, hava sahası kapanmaları ve lojistik aksaklıkları gerekçe göstererek nisan başı itibarıyla süresiz olarak durdurdu.

Haberin Devamı

Bu durum İran savaşı nedeniyle bölgede görev yapan USS Tripoli ve USS Abraham Lincoln gibi gemilere erzak sevkiyatının da aksamasına neden oldu. USA Today gazetesine göre aileleriyle irtibata geçen bazı askerler, gemilerde yiyeceklerin kısıtlandığını ve taze gıdanın bulunmadığını aktardı. Amerikan askerleri ailelerine ulaştırdıkları mesajlarda yiyecekleri karneyle tükettiklerini ve taze gıda bulunmadığını söylüyor.

HİJYEN ÜRÜNLERİ DE BİTMİŞ

Şampuan, deodorant, diş macunu ve kadınlar için saç kremi ya da ped gibi kişisel bakım ürünlerinin de oldukça azaldığı aktarılıyor. Bir askerin paylaştığı fotoğrafta öğünlerin yetersiz olduğu, mürettebatın yiyecekleri paylaşarak tükettiği ifade edilirken, çok sayıda asker ailesinin kutu başına en az 540 dolar ödeyerek çocuklarına gönderdiği paketlerin ise hâlâ teslim edilmediği belirtildi. ABD’nin bölgedeki çok sayıda savaş gemisinde 6 bin ila 8 bin civarında görevli askeri bulunduğu tahmin ediliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Posta Kriz#ABD Askerleri#Ortadoğu

BAKMADAN GEÇME!