Posta hizmeti durunca ABD askerleri gemide aç kaldı

Bu durum İran savaşı nedeniyle bölgede görev yapan USS Tripoli ve USS Abraham Lincoln gibi gemilere erzak sevkiyatının da aksamasına neden oldu. USA Today gazetesine göre aileleriyle irtibata geçen bazı askerler, gemilerde yiyeceklerin kısıtlandığını ve taze gıdanın bulunmadığını aktardı. Amerikan askerleri ailelerine ulaştırdıkları mesajlarda yiyecekleri karneyle tükettiklerini ve taze gıda bulunmadığını söylüyor.

HİJYEN ÜRÜNLERİ DE BİTMİŞ

Şampuan, deodorant, diş macunu ve kadınlar için saç kremi ya da ped gibi kişisel bakım ürünlerinin de oldukça azaldığı aktarılıyor. Bir askerin paylaştığı fotoğrafta öğünlerin yetersiz olduğu, mürettebatın yiyecekleri paylaşarak tükettiği ifade edilirken, çok sayıda asker ailesinin kutu başına en az 540 dolar ödeyerek çocuklarına gönderdiği paketlerin ise hâlâ teslim edilmediği belirtildi. ABD’nin bölgedeki çok sayıda savaş gemisinde 6 bin ila 8 bin civarında görevli askeri bulunduğu tahmin ediliyor.