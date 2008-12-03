’Poşet’te kök hücre ile felce deva umudu

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Almanya’nın Hannover kentinde bulunan Uluslararası Beyin Araştırmaları Enstitüsü (INI) bilim adamlarının kısmi felcin etkilerine karşı geliştirdiği kök hücreli tedavi umut oldu.

Buna göre, genetik olarak değiştirilmiş kök hücreleri ’sallama çay poşeti’ benzeri bir nesneyle hastanın beynine naklediliyor. Burada beyne dağılan kök hücrelerin, hasarlı dokuların iyileşmesini sağlayarak kısmi felcin etkilerinin ortadan kalkmasını sağlaması umuluyor. Bu benzersiz yöntemle tedavi edilecek olan ilk hasta ise Walter Bast. INI’nin Müdür Yardımcısı beyin cerrahı Emir Sami, hastası Bast’ın beynindeki motor bölgesinin etkinliklerini her gün dikkatle test ediyor. INI’nin doktorları ise Bast’a ilginç bir benzetmeyle takılıyor: "Senin başında bir ilaç fabrikası var!"