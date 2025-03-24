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Portreyi beğenmedi: Kaldırılmasını istedi

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Portre#Tepki
Portreyi beğenmedi: Kaldırılmasını istedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 16:02

ABD Başkanı Donald Trump, Colorado Meclis Binasındaki beğenmediği portresinin kaldırılmasını talep etti. Trump, diğer başkanların portreleri arasında kendi resminin "kasten biçimsiz çizildiğini" savundu.

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda Colorado Meclis Binasındaki portresine tepki gösterdi.

"Kimse kendisinin kötü bir fotoğrafını ya da resmini sevmez." ifadesini kullanan Trump, Colorado Meclis Binasında diğer başkanların portreleri arasında kendi resminin "kasten biçimsiz çizildiğini" savundu.

Portreyi beğenmedi: Kaldırılmasını istedi

Trump, "Sanatçı, (eski ABD Başkanı Barack) Obama'yı da resmetmiş ve o harika görünüyor. Ama benimki gerçekten en kötüsü. (Sanatçı) Yaşlandıkça yeteneğini kaybetmiş olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu portre yerine resminin asılmamasını tercih ettiğini belirten Trump, Colorado'da birçok kişinin kızgın olduğunu ve bu konuda şikayette bulunduğunu kaydetti.

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Portreyi beğenmedi: Kaldırılmasını istedi

Kaynak: Sarah A. Boardman tarafından çizilen Colorado Portreleri sergisi

Trump, "yabancı terör örgütü" olarak tanımladığı Venezuela çetesi "Tren de Aragua" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmesi konusunda "zayıf" bulduğunu belirttiği Vali Jared Polis'ten bu portrenin kaldırılmasını talep etti.

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#Trump#Portre#Tepki

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