Portreyi beğenmedi: Kaldırılmasını istedi

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda Colorado Meclis Binasındaki portresine tepki gösterdi.

"Kimse kendisinin kötü bir fotoğrafını ya da resmini sevmez." ifadesini kullanan Trump, Colorado Meclis Binasında diğer başkanların portreleri arasında kendi resminin "kasten biçimsiz çizildiğini" savundu.

Trump, "Sanatçı, (eski ABD Başkanı Barack) Obama'yı da resmetmiş ve o harika görünüyor. Ama benimki gerçekten en kötüsü. (Sanatçı) Yaşlandıkça yeteneğini kaybetmiş olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu portre yerine resminin asılmamasını tercih ettiğini belirten Trump, Colorado'da birçok kişinin kızgın olduğunu ve bu konuda şikayette bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: Sarah A. Boardman tarafından çizilen Colorado Portreleri sergisi

Trump, "yabancı terör örgütü" olarak tanımladığı Venezuela çetesi "Tren de Aragua" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmesi konusunda "zayıf" bulduğunu belirttiği Vali Jared Polis'ten bu portrenin kaldırılmasını talep etti.