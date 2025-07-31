Portekiz'den Filistin adımı

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Portekiz hükümeti, Filistin Devleti'nin Birlemiş Milletler zirvesinde tanınması konusunda cumhurbaşkanına ve parlamentoya danışacaklarını açıkladı.

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Filistin devletinin tanınmasını değerlendiriyoruz" denildi.

Fransa, Malta ve İngiltere'nin ardından Kanada da, Filistin Devleti'nin tanınması konusunu resmi olarak görüşeceğini duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Eylül 2025'te gerçekleşecek Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanımayı planlıyoruz. Bunu yapmayı düşünüyoruz çünkü Filistin yönetimi, uzun süredir ihtiyaç duyulan reformlara öncülük etmeyi taahhüt etti" ifadelerini kullanmıştı.