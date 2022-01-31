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Portekiz'de seçimleri Sosyalist Parti kazandı

#Portekiz#Seçim#Dünya
Portekizde seçimleri Sosyalist Parti kazandı

Portekiz’de yapılan erken genel seçimi mevcut Başbakan Antonio Costa’nın liderliğindeki Sosyalist Parti kazandı.

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Portekiz’de düzenlenen erken genel seçimde dün yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi yerel saatle 19.00’da sona erdi.

Yaklaşık 10 milyon 800 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 19 siyasi partinin katıldığı seçimde siyasi partiler 230 sandalyeli parlamentoda yer almak için yarıştı.

Mevcut Başbakan Antonio Costa’nın liderliğindeki Sosyalist Parti’nin (PS) oyların yüzde 41.69'unu aldı

Portekizde seçimleri Sosyalist Parti kazandı

Hükümet yetkilileri, seçime katılımı artırmak amacıyla karantinada bulunanların da oy vermek için evden çıkabileceğini açıklamış, buna rağmen seçime katılımın yüzde 50 seviyelerinde olduğu bildirildi.

Portekiz basınında yer alan haberlerde, Portekiz Parlamentosunun resmi internet sitesine siber saldırı gerçekleştirildiği iddia edildi. Parlamento yetkilileri ise, söz konusu saldırının araştırıldığını bildirdi.

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