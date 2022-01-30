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Portekiz’de halk erken seçim için sandık başına gidiyor

#Portekiz#Seçim#Dünya
Portekiz’de halk erken seçim için sandık başına gidiyor

Portekiz’de halk, parlamentonun feshedilmesinden iki ay sonra erken genel seçim için bugün sandık başına gidiyor.

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Geçtiğimiz yılın ekim ayında Portekiz’de Başbakan Antonio Costa’nın meclise sunduğu 2022 yılı bütçe önerisinin reddedilmesi sonucu yaşanan siyasi kriz nedeniyle erken seçim kararı alınmıştı.

Ülkede bulunan yaklaşık 10 milyon 800 bin seçmen, parlamentodaki 230 milletvekilinin belirleneceği seçimler için bugün TSİ 11.00’de sandık başında gidecek. TSİ 22.00’de ise oy verme işlemi sona erecek.

Hükümet, Covid-19 nedeniyle karantinada bulunan yaklaşık 1 milyon seçmenin de oy vermek için belirli saatler arasında evden çıkabileceğini açıkladı. Yetkililer, karantinadaki vatandaşlara TSİ 21.00 ile 22.00 saatleri arasında oy kullanabileceklerini belirterek, toplu taşıma kullanmamaları çağrısında bulundu.

KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULMASI BEKLENİYOR

Portekiz’de bir partinin tek başına hükümet kurmak için 230 milletvekilinin bulunduğu mecliste salt çoğunluk olan 116 sandalyeye ulaşmak gerekiyor.

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Ancak yapılan anketlere göre, seçimlere katılan hiçbir siyasi partinin tek başına iktidar olma ihtimali bulunmuyor. Başbakan Costa’nın partisi olan Sosyalist Parti (PS) anketlerde yaklaşık yüzde 36 oy oranına ulaşarak başı çekerken, sağcı Sosyal Demokrat Parti ise anketlerde yüzde 33 oy alarak ikinci sırada yer alıyor. Ülkedeki siyasi otoriteler bu iki partiden birinin önderliğinde koalisyon hükümeti kurulmasını bekliyor.

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#Portekiz#Seçim#Dünya

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