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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 10:18 | Son Güncelleme:

Portekiz'de cumhurbaşkanı seçimini Marcelo Rebelo De Sousa kazandı

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Portekiz'de cumhurbaşkanı seçimini Marcelo Rebelo De Sousa kazandı
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Portekiz'de onuncusu yapılan cumhurbaşkanı seçimini, resmi sonuçlara göre, 2016'dan bu yana görevde olan Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa kazandı.

Portekiz İçişleri Bakanlığı Seçim Kurulu'nun açıkladığı sonuçlara göre, 7 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 60,7'sini alan 72 yaşındaki De Sousa, ikinci tura gitmeye gerek kalmadan 5 yıl daha görevde kaldı.

Ülkede mevcut durumda ana muhalefette olan Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) bir dönem (1996-1999) başkanlığını da yürüten De Sousa, 2016'da yapılan seçimlerde PSD'nin adayı olarak yüzde 52 oyla cumhurbaşkanı seçilmişti.

Azınlık hükümetiyle iktidarda olan Sosyalist Parti'nin (PS) adayı Ana Gomes ise yüzde 12,97'lik oy oranıyla en fazla oyu alan ikinci aday oldu.

Portekiz'de sadece iki yıllık bir geçmişi olan aşırı sağ görüşlü Chega partisinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Andre Ventura da yüzde 11,9 oy oranıyla en çok oy toplayan üçüncü aday olarak dikkati çekti.

DE SOUSA'DA SEÇİM ZAFERİ KONUŞMASI

De Sousa, yaptığı zafer konuşmasında, gelecek dönemde "Kovid-19 salgınına ve aşırıcılığa karşı mücadele" sözü verdi.

De Sousa, "Portekizliler, çoğulculuğa ve farklılığa saygı duyan, sosyal adaletten asla vazgeçmeyen bir cumhurbaşkanı istedi. Tüm Portekizlilerin yabancı düşmanlığını, dışlanmayı ve korkuları unutmaları gerekiyor." dedi.

PORTEKİZLİLERİN YÜZDE 60'I SEÇİMLERE KATILMADI

Ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son iki haftadır en yüksek vaka ve ölü sayılarının çıktığı Portekiz'de, tarihindeki en düşük katılımlı seçim gerçekleşti.

10 milyon 865 bin 10 seçmenin kayıtlı olduğu seçimlerde katılım oranı yüzde 39,49 olarak açıklandı. Seçmenlerden 6 milyon 530 bin 281'i (yüzde 60,7) oy kullanmadı.

Ülkede 2016 yılındaki cumhurbaşkanı seçimlerine katılım yüzde 48,84 idi.

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