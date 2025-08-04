Portekiz yanıyor… Aşırı sıcak 264 can aldı

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Aşırı sıcaklar özellikle kronik hastalığı olan kişilerde ve 75 yaş üstü bireylerde ölümlere sebep oldu. Portekiz hükümeti ise, 3-7 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde etkili olması beklenen yeni sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangını riski başta olmak üzere “alarm durumu” ilan etti. İçişleri Bakanlığı” Gelecek hafta zor olacak” açıklamasında bulundu.

ÇOCUKLAR İÇİN UYARI

AVRUPA’da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte soğuk içeceklere olan talep artarken, İngiltere Gıda Standartları Ajansı kritik bir uyarıda bulundu. 7 yaş altındaki çocukların özellikle gliserol içeren aromalı dondurulmuş içecekleri tüketmemeleri gerektiği açıklandı. Gliserol maddesi çocuklarda mide bulantısı, baş ağrısı, hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü), şok ve bilinç kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı biliniyor.