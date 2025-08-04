×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Portekiz yanıyor… Aşırı sıcak 264 can aldı

Güncelleme Tarihi:

#Portekiz#Aşırı Sıcak#Can Kaybı
Portekiz yanıyor… Aşırı sıcak 264 can aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 07:00

PORTEKİZ Sağlık Genel Müdürlüğü’ne göre, ülkede son bir haftada aşırı sıcaklar nedeniyle 264 kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Aşırı sıcaklar özellikle kronik hastalığı olan kişilerde ve 75 yaş üstü bireylerde ölümlere sebep oldu. Portekiz hükümeti ise, 3-7 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde etkili olması beklenen yeni sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangını riski başta olmak üzere “alarm durumu” ilan etti. İçişleri Bakanlığı” Gelecek hafta zor olacak” açıklamasında bulundu.

ÇOCUKLAR İÇİN UYARI

AVRUPA’da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte soğuk içeceklere olan talep artarken, İngiltere Gıda Standartları Ajansı kritik bir uyarıda bulundu. 7 yaş altındaki çocukların özellikle gliserol içeren aromalı dondurulmuş içecekleri tüketmemeleri gerektiği açıklandı. Gliserol maddesi çocuklarda mide bulantısı, baş ağrısı, hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü), şok ve bilinç kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı biliniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Portekiz#Aşırı Sıcak#Can Kaybı

BAKMADAN GEÇME!