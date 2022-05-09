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Portekiz kripto cenneti oldu

#Kripto Para#Portekiz#Bitcoin
Portekiz kripto cenneti oldu

Bitcoin’e para muamelesi yapan Portekiz, Avrupalı kriptopara tutkunları için cennet haline geldi. Vergiden kaçınmak isteyen kriptopara zenginleri, Hollanda gibi ülkelerden Portekiz’e taşınmaya başladı.

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Pek çok ülke kripto para piyasalarına yönelik kuralları sıkılaştırdıkça, regülasyon bulunmayan Portekiz’e olan ilgi artıyor. Halihazırda Portekiz, kripto varlıkları emtia değil de “para” olarak kabul eden az sayıdaki Batılı ülkeden biri. Bu da ülke yasalarına göre alım-satım işlemlerinden elde edilen kazancın vergilendirilmemesi anlamına geliyor. Ailesiyle birlikte Hollanda’dan Portekiz’e taşınan Didi Taihuttu, “Burası sıfır vergi ile Bitcoin için harika bir yer. Bitcoin ticareti yapanlar için bir cennet” diyor.

REGÜLASYON HAZIRLIĞI

Fakat bu durum uzun sürmeyebilir. Portekiz Maliye Bakanlığı durumu gözden geçirdiklerini ve Avrupa Birliği’nin kalanıyla uyumlu yasalar üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Sol partili milletvekili Mariana Mortagua da “Portekiz bir vergi cenneti haline geldi” diyerek acil bir düzenleme çağrısında bulundu. Kripto piyasasının aktörleri bile bu durumun sürdürülebilir olmadığını kabul ediyor.

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#Kripto Para#Portekiz#Bitcoin

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