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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 08:53 | Son Güncelleme:

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa koronavirüse yakalandı

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Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa koronavirüse yakalandı
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Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın, koronavirüs testinin pozitif çıktığı ancak hastalıkla ilgili hiçbir semptomun görülmediği bildirildi.

Portekiz Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı De Sousa'nın 10 Ocak'taki Kovid-19 testinin ve 11 Ocak sabahı yapılan hızlı antijen testinin negatif çıkmasına rağmen akşam saatlerinde yapılan PCR testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, 72 yaşındaki De Sousa'nın vücudunda Kovid-19 salgınıyla ilgili şu ana kadar hiçbir belirti görülmediği ancak Cumhurbaşkanlığı konutunda karantinada olacağı ve epidemiyolojik verilerin sonuçlarının inceleneceği belirtildi.

De Sousa, 4 Ocak'ta görüştüğü danışmanlarından birinde 6 Ocak'ta Kovid-19 tespit edilmesinin ardından yarım günlüğüne karantinada kalmış, yapılan testlerin negatif çıkmasının ardından, doktorların tavsiyesiyle resmi programına devam etmişti.

Portekiz'de 24 Ocak'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan De Sousa, anketlere göre favori gösteriliyor.

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