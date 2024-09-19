Portekiz alevlerle boğuşuyor: 7 ölü 40 yaralı

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PAZAR gününden bu yana Portekiz’in kuzeyinde ve merkezinde devam eden yangınlarda 620 bin dönümden fazla alanın yandığı belirtildi. Yangınlarda dördü itfaiyeci olmak üzere toplam yedi kişi hayatını kaybetti, 40’tan fazla kişi de yaralandı. Hükümet son günlerde yangınlardan etkilenen tüm belediyelerde felaket durumu ilan etti. Alevlerin ilerlemesi nedeniyle bazı yollar kapatıldı.

FAS VE İSPANYA’DAN YARDIM

Portekiz Başbakanı Luís Montenegro “ülke çapında yayılan” orman yangınlarıyla 5 bine yakın itfaiyecinin mücadele ettiğini açıkladı. Yangının şiddetini giderek artırması üzerine, 230 İspanyol itfaiyeci Portekiz’e ulaştı. Fas da iki Canadair uçak göndererek yangınlarla mücadeleye yardımcı oldu. Portekiz’de hâlihazırda 30 su bombardıman uçağı bulunuyor ve 1500’den fazla itfaiye aracı konuşlandırılmış durumda ancak yetkililer ek desteğe ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Dokuz bölgedeki 50’den fazla belediye halen sıcak hava nedeniyle yangın tehlikesi altında. Tábua Belediye Meclisi de bölgede çıkan yangınla mücadele ederken hayatını kaybeden itfaiyeciler için üç günlük yas ilan etti.