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Poroşenko’ya 35 milyon dolar kefalet talebi

#Petro Poroşenko#Kefalet#Mahkeme
Poroşenko’ya 35 milyon dolar kefalet talebi

Hakkında gözaltı kararı verilen ve ülkesine döndüğünde apar topar mahkemeye çıkarılan Ukrayna Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun duruşması, devam ederken savcılığın Poroşenko için 35 milyon dolar kefalet istediği bildirildi.

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Bir süredir yurtdışında olan ve hakkında "vatana ihanet” ve “teröristlere yardım" suçlamalarından gözaltı kararı bulunan Poroşenko, bugün Ukrayna’nın başkenti Kiev’e döndü. Ülkeye dönmesinin ardından mahkemeye çıkarılan Poroşenko’nun yargılanma süreci hala devam ederken, savcılığın Poroşenko için 35 milyon dolar kefalet istedi.

Peçerska Mahkemesi, Poroşenko için 35 milyon dolar kefaletle birlikte Kiev’den ayrılmaması, pasaportunu teslim etmesi, elektronik kelepçe takması ve ilk talepte sorgu veya mahkemeye gelmesi konusunda karar verdiği belirtildi. Poroşenko için gözaltı kararı çıkartan ve yargılama sürecini yürüten Peçerska Mahkemesi, Poroşenko’nun Donbas Bölgesi’ndeki ayrılıkçılara ilişkisi olduğunu ve onlara maddi destek sağladığını öne sürüyor.

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Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu, Poroşenko’nun kendisi hakkında gözaltı kararının hazırlandığını öğrendiğini ve bunun için yurtdışına kaçtığını iddia etmişti.

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