Pompeo’nun patrik ziyaretine Ankara’dan tepki

ABD, Pompeo’nun cuma gününden itibaren Türkiye dahil yedi ülkeye gideceğini, Türkiye’de sadece Fener Patriği Bartholomeos ile görüşeceğini bildirmişti. Açıklamada, “Türkiye ve bölgedeki dini meselelerin ele alınarak, ABD’nin tüm dünya genelinde dini özgürlükler konusundaki güçlü duruşunun vurgulanacağı”na ilişkin ifade yer almıştı.

‘ABD AYNAYA BAKSIN’

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, ziyaretle ilgili soruya verdiği yanıtta, “ABD’nin önce aynaya bakması ve kendi ülkesindeki ırkçılık, İslam düşmanlığı ve nefret suçları gibi insan hakları ihlallerine gereken hassasiyeti göstermesi daha doğru olacaktır. Bu husustaki tepkimiz ABD tarafına iletilmiş ve ABD’nin öncelikli olarak bölgesel ve küresel konularda ülkelerimiz arasında işbirliğinin arttırılmasına odaklanması telkin edilmiştir” vurgusu yaptı.

‘SON DERECE YERSİZ’

Aksoy, “Dünyanın birçok yerinde başta Müslümanlar olmak üzere dini azınlıklar ibadetlerini elverişsiz koşullarda ve tehdit altında yerine getirmek zorundayken, gayrimüslim vatandaşlarımız dini vecibelerini serbestçe idrak edebilmekte, farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın ibadet özgürlüğü korunmaktadır. Dolayısıyla, ABD Dışişleri Bakanı’nın ziyaretine ilişkin açıklamada bu hususta kullanılan ifadeler son derece yersizdir” dedi. Pompeo yarından itibaren Türkiye ile birlikte Fransa, Gürcistan, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ı kapsayan geziye çıkacak.