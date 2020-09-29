Pompeo’dan Yunanistan’a moral ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, iki günlük ziyaret için geldiği Yunanistan’ın, ülkesi için hayati önemde bir partner olduğunu ve ortak bir stratejik vizyonu paylaştıklarını belirtti. Pompeo, Twitter’dan, “İlişkilerimiz tüm zamanların en üst düzeyinde bulunuyor. ABD için hayati önem taşıyan partner ve aynı stratejik vizyonu paylaştığımız Yunanistan’a tekrar gelmenin heyecanı içindeyim” diye yazdı. ABD’nin Atina Büyükelçisi Goffrey Pyatt da, “Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve refah için gayretlerini destekliyoruz” dedi.

ORTAK AÇIKLAMA

Pompeo dün ziyaretinin ilk gününde Selanik’te Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü. Yayınlanan ortak açıklamada, “ABD ve Yunanistan, Doğu Akdeniz’de deniz yetki sınırları ile ilgili konuların uluslararası hukuka uygun şekilde, barışçı yollarla çözümünden yanadır. Doğu Akdeniz’de barışın ve istikrarın korunmasına katkıda bulunabilecek ‘3 artı 1’ işbirliği (Yunanistan-İsrail-Kıbrıs Rum Kesimi ve ABD) devam etmeli ve daha güçlendirilmelidir. İki ülke, savunma ve güvenlik alanlarındaki stratejik ortaklık ilişkilerini daha da güçlendirmeyi kararlaştırdı” ifadeleri yer aldı.

ABD ÜSSÜNE GİDECEK

Selanik’te enerji konulu bir panele de katılan Pompeo, akşam saatlerinde de Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmek için Girit adasına gitti. Miçotakis ve Pompeo bugün Girit adasının Suda limanında bulunan ABD-Nato üssünü ziyaret edecekler. Miçotakis-Pompeo görüşmesinde, Doğu Akdeniz’deki son durum, Girit’in Suda bölgesindeki ABD-NATO üssünün büyütülmesi ve ABD’den muhtemel 4 adet fırkateyn satın alınmasın konularının ele alınması bekleniyor. Atina yönetimi, “Oruç Reis” geriliminden hemen sonra kararlaştırdığı yeni silahlanma programı çerçevesinde, 4 adet fırkateyn satın alımı ve 4 adet fırkateynin de modernizasyonu için ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda ile görüşmeler yapıyor.

Bu arada Yunan medyası, 12 Eylül’de Kıbrıs Rum Kesimi’ni de ziyaret eden Pompeo’nun, Yunanistan, İtalya, Vatikan ve Hırvatistan’ı kapsayan turuna Türkiye’yi dahil etmemiş olmasının “ABD’den Ankara’ya bir mesaj” olduğunu ileri sürdü.

MİÇOTAKİS’İN EVİNDE KALDI

Mike Pompeo, ABD dışişleri bakanlarının ziyaretleri için öngörülen protokol dışına çıkarak, eşi Susan ile birlikte dün geceyi Miçotakis’in Hanya şehrinin Akrotiri mevkiinde bulunan villasında geçirdi. Yunan basınına göre Miçotakis, ziyaret öncesi Pompeo’ya, 1990-1993 yılları arasında Başbakan olan babası Konstantinos’dan kalma villada kalmasını önerdi. Pompeo da kabul etti. ABD’nin eski başkanlarından George H. W. Bush da aynı villada ağırlanmıştı.